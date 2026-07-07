АТОР: Словакия приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России

Уточняется, что в июле и августе 2026 года прием документов будет возможен только на визу для спортивных мероприятий или на национальные визы.

При этом записи заявителей по туристическим визам, которые были зарегистрированы ранее, отменят. В этом случае визовый центр гарантирует возвращение уплаченного сервисного сбора, отмечает RT.

Ранее испанский визовый центр BLS International увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней. Итальянский визовый центр AVS также увеличил время обработки документов для шенгена до 60 дней. Изменения были связаны с большим количеством заявок, передает «Радиоточка НСН».

