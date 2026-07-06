Трамп заверил, что не просил Инфантино отменить красную карточку Балогуна

В ходе общения с журналистами глава Белого дома указал, что всего лишь «попросил о пересмотре ситуации», так как считает, что нарушения не было.

«Я не говорил Инфантино что делать. Я не могу говорить ему, что делать», - подчеркнул американский лидер.

Балогун получил прямую красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины. Позже дисциплинарный комитет ФИФА приостановил отстранение, разрешив форварду сыграть против команды Бельгии.

Спортивный редактор Николай Роганов заявил 360.ru, что отозванное наказание для Балогуна - это грубый плевок в правила футбола.

