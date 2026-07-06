Трамп заверил, что не просил Инфантино отменить красную карточку Балогуна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не просил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отменить красную карточку, которую получил игрок американской сборной Фоларин Балогун.

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В ходе общения с журналистами глава Белого дома указал, что всего лишь «попросил о пересмотре ситуации», так как считает, что нарушения не было.

«Я не говорил Инфантино что делать. Я не могу говорить ему, что делать», - подчеркнул американский лидер.

Балогун получил прямую красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины. Позже дисциплинарный комитет ФИФА приостановил отстранение, разрешив форварду сыграть против команды Бельгии.

Спортивный редактор Николай Роганов заявил 360.ru, что отозванное наказание для Балогуна - это грубый плевок в правила футбола.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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