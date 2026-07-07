Никита Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности

В индустрии кино наблюдается избыток «беспомощных» режиссеров, потому важно готовить актеров, готовых работать самостоятельно. Об этом заявил Российский режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков во время вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического искусства.

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«Наш принцип - научить артиста работать, когда режиссер беспомощен, а сегодня таких очень много», - сказал Михалков, чьи слова приводит газета «Культура»

Как подчеркнул режиссер, обучение в Академии основано на синтезе методов Станиславского, Михаила Чехова, Шарля Дюллена и Питера Брука. Студенты также регулярно посещают театры, выставки, поскольку расширение кругозора необходимо артистам для освоения культурных контекстов.

Ранее главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев заявил НСН, что театр дает базу, поэтому молодому актеру лучше начать свою карьеру именно там.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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