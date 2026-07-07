СМИ: В США заявили, что Иран продолжил атаки на суда в Ормузском проливе
Военные Ирана в ночь на понедельник, 6 июля, выпустили минимум две ракеты по торговым судам, которые проходили через Ормузский пролив, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников США.
По данным издания, судна понесли ущерб, но пострадавших в ходе атак нет. Однако информация о подобных действиях может сорвать меморандум о взаимопонимании, который предполагал готовность Ирана прекратить нападения в Ормузском проливе. Стороны подписали его менее трех недель назад.
Со своей стороны, The Wall Street Journal уточняет, что одно из атакованных судов - танкер Al Rekayyat, который принадлежит катарской компании Nakilat.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае отказа от сделки Ирану грозит уничтожение инфраструктуры. По его словам, американские военные могут за час «уничтожить их мосты, вышибить запасы энергоносителей и все эти прекрасные большие предприятия», передает «Радиоточка НСН».
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