Минобороны: Силы ПВО сбили 452 дрона ВСУ над регионами России
В ночь с 6 на 7 июля силы ПВО уничтожили над 17 регионами России 452 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что БПЛА перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей Московского региона и Краснодарского края.
Также дроны были сбили над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала гражданина России в Свердловской области, который по заданию украинских спецслужб направил военным и сотрудникам оборонных предприятий взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Подозреваемый был задержали в марте 2025 года в Первоуральске. Через «Почту России» он направил посылки военным, которые проживают в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умерла исполнившая хит Party Rock Anthem Лорен Беннетт
- СМИ: В России планируют ограничить стоимость ремонта по ОСАГО до 400 тысяч рублей
- Минобороны: Силы ПВО сбили 452 дрона ВСУ над регионами России
- СМИ: МИД Бразилии допустил риск военного вмешательства США
- СМИ: В США заявили, что Иран продолжил атаки на суда в Ормузском проливе
- Собянин: Уничтожены 36 беспилотников, летевших на Москву
- Прокуратура США грозит забравшимся на Empire State Building россиянам 20 годами тюрьмы
- В России отменены домашние задания для первоклассников
- Поликлиники переходят на новые правила записи
- Утвержден список документов для получения пенсий