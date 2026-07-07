Минобороны: Силы ПВО сбили 452 дрона ВСУ над регионами России

В ночь с 6 на 7 июля силы ПВО уничтожили над 17 регионами России 452 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей Московского региона и Краснодарского края.

Также дроны были сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала гражданина России в Свердловской области, который по заданию украинских спецслужб направил военным и сотрудникам оборонных предприятий взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Подозреваемый был задержали в марте 2025 года в Первоуральске. Через «Почту России» он направил посылки военным, которые проживают в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, напоминает «Радиоточка НСН».

