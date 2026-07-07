Собянин: Уничтожены 36 беспилотников, летевших на Москву
На подлете к Москве уничтожили 36 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».
Он также уточнил, что с вечера 6 июля до 6:00 утра 7 июля в направлении Москвы и Московской области летело 430 дронов. Большую часть беспилотников силами ПВО нейтрализовали на дальних рубежах.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявляла в Московской области ракетную опасность, которая продлилась почти полтора часа.
Ранее сообщалось, что более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО в ходе ночной атаки на Ярославский НПЗ, напоминает «Радиоточка НСН».
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