СМИ: МИД Бразилии допустил риск военного вмешательства США

Согласно данным СМИ, в заявлении министра уточняется, что подобные действия Вашингтона не окажут положительного влияния на борьбу с организованной преступностью. Такие действия также не принесут ощутимых выгод для международного сотрудничества США и Бразилии.

Как заявили в МИД Бразилии, страна по дипломатическим каналам стремится демонстрировать, что общественная безопасность и борьба с организованной преступностью остается приоритетом правительства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что влияние двух преступных организаций Бразилии, которые в США признали иностранными террористическими организациями, простирается далеко за пределы страны, напоминает «Радиоточка НСН».

