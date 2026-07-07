СМИ: МИД Бразилии допустил риск военного вмешательства США
Решение США о признании крупнейших преступных группировок Бразилии террористическими организациями увеличивает риск возможного вторжения американских военных, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.
Согласно данным СМИ, в заявлении министра уточняется, что подобные действия Вашингтона не окажут положительного влияния на борьбу с организованной преступностью. Такие действия также не принесут ощутимых выгод для международного сотрудничества США и Бразилии.
Как заявили в МИД Бразилии, страна по дипломатическим каналам стремится демонстрировать, что общественная безопасность и борьба с организованной преступностью остается приоритетом правительства.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что влияние двух преступных организаций Бразилии, которые в США признали иностранными террористическими организациями, простирается далеко за пределы страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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