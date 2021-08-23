РФС предложил отказаться от лимита на легионеров в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) предложил отказаться от лимита на легионеров. Об этом заявил президент организации Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — заявил Дюков.

По словам главы РФС, успешные выступления сборной России по футболу не связаны с лимитом на иностранных игроков. Дюков подчеркнул, что в 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне 2020-2021, «тем не менее наша национальная сборная выступила лучше».

Ранее стало известно, что РФС предложил российским футбольным клубам изменить формат проведения Российской премьер-лиги (РПЛ). Одним из вариантов реформы может стать полная отмена действовавших с 2005 года ограничений на количество иностранных игроков. Сейчас в РПЛ действует ограничение «8+17», при котором команда может указать в заявке на сезон не больше восьми иностранных игроков, напоминает Газета.ру.

Как отмечали в РФС, отмена лимита положительно скажется на отечественном футболе. В частности, реформа увеличит уровень конкуренции и мотивации игроков, снизит уровень зарплат спортсменов, даст возможность приглашать перспективных иностранных футболистов для их последующей перепродажи, отмечает RT. При этом ряд экспертов считают, что отмена лимита на легионеров негативно повлияет на отечественный футбол и сборную России.

