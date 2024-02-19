Отбывший срок во Франции российский фанат прибудет в Москву

Российские болельщики Михаил Ивкин и Павел Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. Фанатов обвиняли в насильственных действиях, приведших к инвалидности английского болельщика Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

В 2020 году суд французского Экс-ан-Прованса приговорил Ивкина и Косова к трем и десяти годам тюрьмы, соответственно. В декабре 2020 года Ивкина освободили, он также вернулся в Россию.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил НСН, что Квинси Промес является преступником, хорошо играющим в футбол, и прячется от тюрьмы в России, выступая за московский «Спартак».

