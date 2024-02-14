«Лютый позор!»: Губерниев рад, что «преступнику» Промесу не дали гражданство РФ
Промес является преступником, хорошо играющим в футбол, и прячется от тюрьмы в России, где для него работает схема «Как с гуся вода», сказал в эфире НСН Дмитрий Губерниев.
Выступление в Чемпионате России по футболу «голландских преступников» Квинси Промеса и Рая Влута является, как минимум, странным, заявил в интервью НСН спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Суд в Амстердаме ранее приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. До этого Промес получил 1,5 года за нападение на брата. Другой голландец, игрок «Урала» Рай Влут был осужден в своей стране на 2,5 года тюрьмы за пьяное ДТП со смертельным исходом.
«Каждому здравомыслящему человеку понятно, что Квинси Промес скрывается от нидерландского правосудия в России, а конкретно – в московском "Спартаке". Все риски принимает на себя команда. У себя на родине Промес - уголовный преступник. Футболист с такой репутацией в российском чемпионате… Да, он отлично играет в футбол, приносит пользу "Спартаку". Он преступник, хорошо играющий футбол, а дальше работает рубрика "Как с гуся вода". Я считаю, что это, как минимум, очень странная история, когда Промес и Влут играют в российском чемпионате. Слава Богу, у нас хватило ума не давать Промесу гражданство, потому что это был бы лютый позор», - сказал Губерниев.
Со своей стороны, спортивный юрист Артем Пацев объяснил НСН, защищены ли футбольные клубы от подобных прецедентов.
«Не имеет значения, чем человек занимается. Если он совершил преступление и уехал в другую страну, в плане его выдачи или невыдачи совершенно неважно, играет он в футбол, водит такси или играет на губной гармошке. У всех футболистов контракты индивидуальные. Если клуб понимает, что в будущем могут быть проблемы с его исполнением или уголовно-правовыми последствиями, в контракте могут что-то прописать, но это абсолютно закрытая информация», - заключил собеседник НСН.
Экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Квинси Промес и нигериец Виктор Мозес являются двумя «самыми классными» футболистами «Спартака».
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