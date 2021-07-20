От российских олимпийцев ожидают попадания в тройку лучших команд

В олимпийском Токио российские спортсмены способны выиграть от 50 до 60 медалей, что позволит команде ОКР (именно так официально называется наша команда) войти в тройку в неофициальном командном зачете. Такого мнения придерживается глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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В Токио выступят 335 отечественных атлета. На последних трёх летних Олимпиадах медальный зачёт выигрывала команда США, второе место доставалось Китаю, напоминает Ura.ru. Скорее всего, они останутся лидерами и в Токио. На Играх в 2008 и 2012 годах российские спортсмены были третьими, а в 2016-м — четвёртыми, уступив Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ОлимпиадаТокиоОКР
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