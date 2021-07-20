От российских олимпийцев ожидают попадания в тройку лучших команд

В Токио выступят 335 отечественных атлета. На последних трёх летних Олимпиадах медальный зачёт выигрывала команда США, второе место доставалось Китаю, напоминает Ura.ru. Скорее всего, они останутся лидерами и в Токио. На Играх в 2008 и 2012 годах российские спортсмены были третьими, а в 2016-м — четвёртыми, уступив Великобритании.

