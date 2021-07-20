Впервые за 127 лет МОК изменил девиз Игр
Стартующие 23 июля в Токио ХХХII Олимпийские игры пройдут по другим девизом. Вместо существующего с 1894 года «citius, fortius, altius» (Быстрее! Выше! Сильнее!) теперь нужно жить и соревноваться под другим: «citius, altius, fortius — communis» (Быстрее! Выше! Сильнее - вместе!)
Решение было принято единогласно на проходящей в Токио сессии Международного олимпийского комитета, отмечает Газета.ру.
«Это эпохальное событие», — сказал глава комитета Томас Бах, который и выдвинул идею изменить девиз.
Перенесенная из пандемиии коронавируса на год Олимпиада в Японии будут проходить в условиях жесткого контроля соблюдения противоэпидемических мер. Как для спортсменов, и тренеров, так и для журналистов, которых всё-таки впустили в страну, предусмотрено почти ежедневное тестирование на COVID-19, обязательное ношение масок. Запрещено посещение кафе и магазинов за исключением некоторых, отмеченных специальным стикером.
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