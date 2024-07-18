Осужденного за педофилию голландского олимпийца поселят отдельно от других атлетов

Отмечается, что организаторы пойдут на это по желанию самого спортсмена. Атлет также заявил, что не намерен общаться с прессой.

Голландец был осужден в Великобритании в 2016 году за преступление, совершенное в отношении 12-летней британки двумя годами ранее. Его приговорили к четырем годам тюрьмы, однако он вышел на свободу уже через год по амнистии.

Ранее МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024.

