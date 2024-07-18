Осужденного за педофилию голландского олимпийца поселят отдельно от других атлетов

Члена сборной Голландии по пляжному волейболу Стивена ван де Вельда, который ранее был судим за педофилию, поселят отдельно от других спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщил портал Олимпийского комитета Нидерландов.

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Отмечается, что организаторы пойдут на это по желанию самого спортсмена. Атлет также заявил, что не намерен общаться с прессой.

Голландец был осужден в Великобритании в 2016 году за преступление, совершенное в отношении 12-летней британки двумя годами ранее. Его приговорили к четырем годам тюрьмы, однако он вышел на свободу уже через год по амнистии.

Ранее МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортСпортсменыПарижОлимпиадаПедофилия

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