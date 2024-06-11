СМИ: Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии

Источники агентства в правоохранительных органах утверждают, что речь идёт о гендиректоре Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павле Ходоровском. Также они отмечают, что стражи порядка располагают видеозаписью «с противозаконными действиями мужчины в отношении детей».

В Следственном комитете имя задержанного не раскрыли. В ведомстве указали, что в настоящее время «решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения».

Ранее суд в Санкт-Петербургеприговорил педофила-рецидивиста Алексея Кукушкина к 17 годам колонии особого режима, сообщает RT.

