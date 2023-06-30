Остеопат прокомментировал тренировки Костомарова с протезами

Так он оценил тренировки спортсмена с протезами. «На мой взгляд, Роман себя очень хорошо показывает, он показывает настоящий чемпионский дух, спортивный характер, это видно — он рвется в бой, хочет оздоровиться», — сказал эксперт.

При этом врач предупредил, что нужно не забывать об ослабленном после операций иммунитете.

Ранее российская олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на видео тренировки своего бывшего партнера Костомарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

