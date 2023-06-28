Навка прокомментировала тренировку Костомарова на протезах

Российская олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на видео тренировки своего бывшего партнера Романа Костомарова, сообщает телеканал «360».

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Она назвала его бойцом. «Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей, не только в России, но и во всем мире!» — заявила спортсменка.

26 июня Костомаров впервые показал видео из больницы с протезами на ногах. Под роликом фигурист написал, что «не просто это все».

Ранее Навка заявила, что Костомаров ежедневно делает по две тренировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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