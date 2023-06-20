СМИ: Костомаров отказался работать с психологами
20 июня 202312:28
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отказался от работы с психологом, сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что спортсмену необходима помощь психолога, однако он не хочет с ними работать.
Костомаров находится в отдельной палате, и ему периодически приносят на пробную примерку протезы. Однако ему сложно их носить из-за слабых мышц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru