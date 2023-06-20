СМИ: Костомаров отказался работать с психологами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отказался от работы с психологом, сообщает Telegram-канал «112».

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Отмечается, что спортсмену необходима помощь психолога, однако он не хочет с ними работать.

Костомаров находится в отдельной палате, и ему периодически приносят на пробную примерку протезы. Однако ему сложно их носить из-за слабых мышц.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПсихологиРеабилитацияФигурное Катание

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