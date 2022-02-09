Останкинская башня будет показывать счетчик олимпийских медалей

Счетчик будет обновляться каждый день ровно в 18 часов вплоть до окончания Олимпиады, которое состоится 20 февраля.

Видеоролик, демонстрирующий количество медалей у российских спортсменов будет транслироваться на медиафасаде Останкинской башни наряду с видеооткрыткой «Удачи нашим олимпийцам!», которая уже была запущена 4 февраля, в день открытия Игр.

Ранее российские фигуристы, которые защищали флаг национального Олимпийского комитета в командном турнире на Играх в Пекине, не получили свои награды в положенный день якобы из-за спорной допинг-пробы.

