Останкинская башня будет показывать счетчик олимпийских медалей

В среду 9 февраля на фасаде Останкинской башни запустят статистику общего числа медалей команды Олимпийского комитета России (ОКР) на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Счетчик будет обновляться каждый день ровно в 18 часов вплоть до окончания Олимпиады, которое состоится 20 февраля.

Видеоролик, демонстрирующий количество медалей у российских спортсменов будет транслироваться на медиафасаде Останкинской башни наряду с видеооткрыткой «Удачи нашим олимпийцам!», которая уже была запущена 4 февраля, в день открытия Игр.

Ранее российские фигуристы, которые защищали флаг национального Олимпийского комитета в командном турнире на Играх в Пекине, не получили свои награды в положенный день якобы из-за спорной допинг-пробы.

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ФОТО: Юрий Кулаков
ТЕГИ:ОлимпиадаОстанкино
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