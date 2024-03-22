Основной вратарь сборной России по футболу не сыграет в матче с Парагваем
Основной вратарь российской сборной по футболу Матвей Сафонов не примет участие в товарищеском матче против команды Парагвая. Соответствующая информация размещена на сайте Российского футбольного союза.
Отмечается, что Сафонов вернется в расположение клуба «Краснодара». В свою очередь тренер вратарей российской сборной Виталий Кафанов выразил благодарность Сафонову и объяснил принятое решение желанием штаба дать возможность другим вратарям проявить себя. «Матвей свое дело сделал, отыграл полный матч и сделал это блестяще», — подчеркнул наставник.
Ранее сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица назвал историческим моментом изоляции России от Европы товарищеский футбольный матч российской и сербской сборных, состоявшийся 21 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru