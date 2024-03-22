Кустурица назвал историческим моментом футбольный матч сборных России и Сербии

Сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица назвал историческим моментом изоляции России от Европы товарищеский футбольный матч российской и сербской сборных, состоявшийся 21 марта. Об этом сообщил Пятый канал.

По мнению Кустурицы, прошедшее мероприятие демонстрирует особенное, отличное от европейского отношение Сербии к России.