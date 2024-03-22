Кустурица назвал историческим моментом футбольный матч сборных России и Сербии

Сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица назвал историческим моментом изоляции России от Европы товарищеский футбольный матч российской и сербской сборных, состоявшийся 21 марта. Об этом сообщил Пятый канал.

По мнению Кустурицы, прошедшее мероприятие демонстрирует особенное, отличное от европейского отношение Сербии к России.

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Разгромное поражение (4:0), которое сборная России нанесла сборной Сербии, Кустурица объяснил тем, что сербская сборная «никогда не играла с Россией хорошо». Он счел ошибкой судьи удаление сербского защитника Милана Гайича перед первым голом, при этом охарактеризовал игру российской сборной как быструю и с хорошими комбинациями.

Напомним, пенальти реализовал Антон Миранчук, голами отметились Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Ранее Кустурица заявил, что подготовка к съемкам картины «Преступление без наказания» по роману Федора Достоевского начнется осенью 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СербияРоссияМатчФутболЭмир Кустурица

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