Оскар Пиастри заменит Даниэля Риккардо в команде McLaren F1

Команда «Формулы 1» McLaren и чемпион «Формулы 2» Оскар Пиастри подписали многолетний контракт, сообщает пресс-служба британского коллектива.

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В сообщении говорится, что 21-летний австралиец станет партнёром Ландо Норриса начиная с сезона 2023 года. Пиастри заменит в составе команды другого представителя Австралии - Даниэля Риккардо.

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун заявил, что молодой гонщик является «одним из многообещающих талантов».

«У нас теперь молодой состав с огромным потенциалом... Оскар — замечательное пополнение в семье McLaren, и мы с нетерпением ждём его роста вместе с нашей командой», - подчеркнул он.

Ранее McLaren объявила о досрочном расторжении контракта с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо, он покинет команду из Уокинга в конце сезона 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортАвтогонкиФормула-1
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