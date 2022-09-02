Оскар Пиастри заменит Даниэля Риккардо в команде McLaren F1
Команда «Формулы 1» McLaren и чемпион «Формулы 2» Оскар Пиастри подписали многолетний контракт, сообщает пресс-служба британского коллектива.
В сообщении говорится, что 21-летний австралиец станет партнёром Ландо Норриса начиная с сезона 2023 года. Пиастри заменит в составе команды другого представителя Австралии - Даниэля Риккардо.
Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун заявил, что молодой гонщик является «одним из многообещающих талантов».
«У нас теперь молодой состав с огромным потенциалом... Оскар — замечательное пополнение в семье McLaren, и мы с нетерпением ждём его роста вместе с нашей командой», - подчеркнул он.
Ранее McLaren объявила о досрочном расторжении контракта с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо, он покинет команду из Уокинга в конце сезона 2022 года.
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