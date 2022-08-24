Даниэль Риккардо покинет команду McLaren F1
Команда «Формулы 1» McLaren объявила о досрочном расторжении контракта с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо, сообщает пресс-служба коллектива.
В сообщении говорится, что стороны пришли к взаимному согласию, Риккардо покинет команду из Уокинга в конце сезона 2022 года.
«Для меня было привилегией быть частью семьи McLaren Racing в течение последних двух сезонов... я не сожалею и горжусь усилиями и работой в коллективе, особенно победой в Монце в прошлом сезоне», - заявил пилот.
Глава McLaren Racing Зак Браун, в свою очередь, пожелал Риккардо удачи в будущем и призвал всех «наслаждаться оставшейся частью сезона».
Ранее исполнительный директор гоночного чемпионата мира «Формула 1» Стефано Доменикали заявил, что в России больше не будет этапов «Королевских гонок».
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