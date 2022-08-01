Фернандо Алонсо заменит Себастьяна Феттеля в Aston Martin F1

Испанский пилот с 2023 года заменит в составе команды из Сильверстоуна четырёхкратного чемпиона «Формулы 1» Себастьяна Феттеля, который объявил о завершении карьеры.



«Aston Martin выразила четкое желание побеждать, и сейчас это одна из лучших команд в чемпионате, я вижу какие у них серьезные амбиции», - подчеркнул Алонсо.

Ранее Феттель заявил о завершении карьеры по окончании сезона 2022 года. По его словам, «решение уйти было трудным для меня, я потратил много времени, думая об этом».