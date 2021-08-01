Оргкомитет Олимпиады совместно с МОК разбирается в ситуации с Тимановской
В Организационном комитете Олимпийских игр в Токио рассказали, что ведут совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.
«Оргкомитет осведомлен об этих новостях, мы работаем с МОК, чтобы получить дополнительные разъяснения», - цитирует агентство официальное сообщение.
По решению тренерского штаба сборной Белоруссии по легкой атлетике Тимановскую из-за ее эмоционально-психологического состояния попытались отправить на родину. Бегунья отказывается выезжать из Японии.
Ранее в связи с этим она записала видеообращение к МОК с просьбой разобраться в ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru