Оргкомитет Олимпиады совместно с МОК разбирается в ситуации с Тимановской

В Организационном комитете Олимпийских игр в Токио рассказали, что ведут совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

«Оргкомитет осведомлен об этих новостях, мы работаем с МОК, чтобы получить дополнительные разъяснения», - цитирует агентство официальное сообщение.

По решению тренерского штаба сборной Белоруссии по легкой атлетике Тимановскую из-за ее эмоционально-психологического состояния попытались отправить на родину. Бегунья отказывается выезжать из Японии.

Ранее в связи с этим она записала видеообращение к МОК с просьбой разобраться в ситуации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СкандалЛегкая АтлетикаСпортсменыБелоруссияТокиоОлимпиада
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