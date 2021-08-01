Белорусская бегунья Тимановская попросила помощи у МОК
Легкоатлетка Кристина Тимановская из Белоруссии после скандала из-за критики чиновников своей страны на Олимпиаде в Токио, записала видеообращение к МОК с просьбой о помощи. Ролик размещен на странице оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности.
«Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны (Японии – прим. НСН) без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», - призвала Тимановская.
Ранее Тимановская раскритиковала белорусских чиновников за то, что они самовольно решили включить ее в эстафету 4 по 400 метров. НОК Белоруссии пришлось отзывать заявку на участие бегуньи в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки». Тимановская была заявлена на участие в забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м, сообщает «Интерфакс».
По данным Белорусского фонда спортивной солидарности, Тимановскую «насильно вывозят из Токио», ее доставили аэропорт. Также в фонде сообщили, что «глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного Олимпийского Комитета немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской».
По последним сведениям, белорусская спортсменка «находится под защитой полиции».
Тимановскую включили в состав эстафетной команды после недопуска к участию в Олимпийских играх прыгуньи в высоту Марии Жодик и двух бегуний - Кристины Мулярчик и Анны Михайловой .
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