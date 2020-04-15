Организаторы «Тур де Франс» назвали даты проведения перенесенной гонки
Велогонка «Тур де Франс» в 2020 году пройдет с 29 августа по 20 сентября. Об этом сообщается на сайте соревнования. Известно, что маршрут гонки останется без изменений. Она стартует в Ницце и финиширует в Париже.
Напомним, изначально велогонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение изменить время проведения «Тур де Франс». Информация об этом появилась после того, как правительство Франции продлило запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ограничения будут действовать до середины июля.
Ранее НСН писала, что турнир серии Большого шлема Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Матчи Уимблдона должны были состояться с 29 июня по 12 июля этого года. Теперь они пройдут в период с 28 июня по 11 июля 2021 года. Таким образом, Уимблдон отменён впервые с 1945 года. Тогда это произошло из-за Второй мировой войны.
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