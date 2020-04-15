Организаторы «Тур де Франс» назвали даты проведения перенесенной гонки

Велогонка «Тур де Франс» в 2020 году пройдет с 29 августа по 20 сентября. Об этом сообщается на сайте соревнования. Известно, что маршрут гонки останется без изменений. Она стартует в Ницце и финиширует в Париже.

Напомним, изначально велогонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение изменить время проведения «Тур де Франс». Информация об этом появилась после того, как правительство Франции продлило запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ограничения будут действовать до середины июля.