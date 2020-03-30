Названы даты проведения Олимпиады в Токио

Соревнования перенесены на год в связи с пандемией коронавируса.

Президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов заявил на пресс-конференции НСН, что Игры 2021 года будут уже совсем иными.

«Летние Игры в 2021-м году уже будут совсем другими соревнованиями. Как будут отбираться атлеты в Токио, кто будет участвовать, потому что многие спортсмены закончат карьеру. По-другому будет строиться подготовительный процесс, кто-то травмируется, без этого не бывает. Так что это будут совсем другие Игры, чем ты, что могли пройти в нынешнем году. Но для некоторых молодых спортсменов появится дополнительный шанс поехать на Игры», - считает Любимов.