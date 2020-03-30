Названы даты проведения Олимпиады в Токио
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).
Паралимпийские игры начнутся 24 августа следующего года. Об этом сообщил на пресс-конференции в японской столице глава оргкомитета «Токио-2020» Рсиро Мори.
Соревнования перенесены на год в связи с пандемией коронавируса.
Президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов заявил на пресс-конференции НСН, что Игры 2021 года будут уже совсем иными.
«Летние Игры в 2021-м году уже будут совсем другими соревнованиями. Как будут отбираться атлеты в Токио, кто будет участвовать, потому что многие спортсмены закончат карьеру. По-другому будет строиться подготовительный процесс, кто-то травмируется, без этого не бывает. Так что это будут совсем другие Игры, чем ты, что могли пройти в нынешнем году. Но для некоторых молодых спортсменов появится дополнительный шанс поехать на Игры», - считает Любимов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп поговорит с Путиным о ценах на нефть и коронавирусе
- Цены на российскую нефть упали до уровня 1999 года
- Диетолог рассказала, как не набрать вес в самоизоляции
- Мишустин назвал самые пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
- Макаревич призвал поразмышлять о важном на самоизоляции