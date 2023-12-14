Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 2023/2024

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024. По итогам шести туров группового этапа борьбу за главный трофей продолжат 16 команд.

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В частности, с первых мест из своих групп плей-офф вышли «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» (Дортмунд), «Барселона» и действующий обладатель кубка «Манчестер Сити».

Со вторых мест в 1/8 финала вышли «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «Пари Сен-Жермен», «Лейпциг» и «Порту».

Ранее футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» стал первой командой из Английской премьер-лиги (АПЛ), пропустившей 15 мячей на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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