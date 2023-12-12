ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему вратарю 2023 года

В список финалистов попал вратарь сборной Марокко Яссин Боно, на клубном уровне защищающий ворота саудовского «Аль-Хиляля». Кроме него за награду поборются голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, а также вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон Мораес.

Лучшим вратарём 2022 года в ФИФА признали голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, который вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира.

Ранее специализирующееся на футболе издание FourFourTwo составило список лучших голкиперов XXI века, который возглавил выступавший за «Парму», «Ювентус», «ПСЖ» и сборную Италии Джанлуиджи Буффон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

