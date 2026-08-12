Борис Джонсон признал успешное продвижение ВС РФ на фронте

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал успешное продвижение российских войск на фронте. Об этом сообщает RT.

ВС РФ освободили Водяное в Харьковской области

Также политик указал, что в Германии хотели быстрого поражения Украины ещё до его начала конфликта.

«Один высокопоставленный представитель аппарата канцлера ФРГ заявил: «Знаете, если это произойдёт, не будет ли лучше, если это просто случится быстро, и украинцы проиграют, и всё закончится?» — отметил Джонсон в интервью порталу Free Press.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС России на фронте «каждый божий день долбят» ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВеликобританияУкраинаРоссияБорис Джонсон

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