Борис Джонсон признал успешное продвижение ВС РФ на фронте
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал успешное продвижение российских войск на фронте. Об этом сообщает RT.
Также политик указал, что в Германии хотели быстрого поражения Украины ещё до его начала конфликта.
«Один высокопоставленный представитель аппарата канцлера ФРГ заявил: «Знаете, если это произойдёт, не будет ли лучше, если это просто случится быстро, и украинцы проиграют, и всё закончится?» — отметил Джонсон в интервью порталу Free Press.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС России на фронте «каждый божий день долбят» ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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