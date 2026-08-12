Также политик указал, что в Германии хотели быстрого поражения Украины ещё до его начала конфликта.

«Один высокопоставленный представитель аппарата канцлера ФРГ заявил: «Знаете, если это произойдёт, не будет ли лучше, если это просто случится быстро, и украинцы проиграют, и всё закончится?» — отметил Джонсон в интервью порталу Free Press.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС России на фронте «каждый божий день долбят» ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».