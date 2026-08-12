Рост урожайности озимых культур был зафиксирован на юге России, вместе с тем несколько снизился урожай по яровым культурам. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт в области селекции и агротехнологий, агропредприниматель Григорий Кухаренко.

«Мы видим безусловный рост по озимым культурам в южных регионах. По яровым культурам, в частности, по яровой пшенице, ржи, просу, мы видим небольшое снижение урожайности. По такой культуре, как кукуруза на зерно, мы видим рост и по площадям, и по урожайности. Отмечу, что аграрии ориентированы в первую очередь на конъюнктуру рынка, на маржинальность продукта и так далее. В ряде регионов нам дожди не давали зайти в посевную и в обработку, это отразилось на севообороте, на урожайности», — сказал Кухаренко.