В сельском хозяйстве оценили динамику урожая в 2026 году

В текущем году ожидается исторический рекорд по урожайности масличных культур, сказал НСН Григорий Кухаренко.

Рост урожайности озимых культур был зафиксирован на юге России, вместе с тем несколько снизился урожай по яровым культурам. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт в области селекции и агротехнологий, агропредприниматель Григорий Кухаренко.

«Мы видим безусловный рост по озимым культурам в южных регионах. По яровым культурам, в частности, по яровой пшенице, ржи, просу, мы видим небольшое снижение урожайности. По такой культуре, как кукуруза на зерно, мы видим рост и по площадям, и по урожайности. Отмечу, что аграрии ориентированы в первую очередь на конъюнктуру рынка, на маржинальность продукта и так далее. В ряде регионов нам дожди не давали зайти в посевную и в обработку, это отразилось на севообороте, на урожайности», — сказал Кухаренко.

В Российском зерновом союзе спрогнозировали урожай на 2026 год

Собеседник НСН также предсказал исторический рекорд по урожайности масличных культур.

«Хорошая динамика наблюдается в Поволжье, Центрально-Черноземном регионе, мы ожидаем исторический рекорд по урожайности масличных культур (порядка 39-40 млн тонн) — здесь драйвером является Поволжье: Саратовская, Оренбургская, Волгоградская области. Мы видим также хорошие урожаи по яровому рапсу — это Западная Сибирь», — отметил он.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что очень хороший урожай зерна в этом году обернулся экономической катастрофой — на фоне вражеских прилетов по терминалам в Азовском и Черноморском бассейне отгрузки почти остановлены, а цены падают колоссальными темпами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаСельское ХозяйствоУрожай

Горячие новости

Все новости

партнеры