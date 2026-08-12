Исполнитель шансона Михаил Гулько скончался на 96-м году жизни

«Гулько - один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски... Его голос, интонация, его песни навсегда останутся с нами», - говорится в сообщении.



Гулько родился в 1931 году. В 1980 году он эмигрировал в США. В 1981 году музыкант выпустил альбом «Синее небо России», принёсший ему широкую известность.

Поэт Михаил Танич в 2002 году вручил Гулько диплом «Академик шансона», а в 2007 году певец стал лауреатом премии «Шансон года».

Ранее на 87-м году жизни умер один из самых популярных исполнителей итальянской эстрады и неаполитанской песни Пеппино Ди Капри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».