Определились участники финального турнира Евро-2024
21 ноября 202305:34
Определились 20 из 23 участников финального турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает «Спорт-Экспресс».
Это Франция, Австрия, Англия, Шотландия, Венгрия, Дания, Испания и другие команды. Сборная ФРГ также будет выступать.
По итогам плей-офф будут определены еще три участника. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля.
Ранее девять национальных команд по футболу обеспечили себе право участия в чемпионате Европы 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru