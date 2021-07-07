Определены все полуфиналисты Уимбилдона
7 июля 202122:33
Стали известны все теннисисты, которые сыграют в полуфинале турнира Уимбилдон.
В среду 25-летний Маттео Берреттини (Италия) выиграл матч с 20-летним Феликсом Оже-Альяссима (Канада) со счетом 6:3, 5:7, 7:5, 6:3 и вышел в полуфинал, где сыграет с Хубертом Хуркачем (Польша).
В другом полуфинале встретятся Новак Джокович (Сербия) и Денис Шаповалов (Канада).
Как отмечает РИА Новости, из четверых спортсменов только Джокович ранее выходил в полуфинал турниров Большого шлема.
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7 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru