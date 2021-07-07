Определены все полуфиналисты Уимбилдона

В среду 25-летний Маттео Берреттини (Италия) выиграл матч с 20-летним Феликсом Оже-Альяссима (Канада) со счетом 6:3, 5:7, 7:5, 6:3 и вышел в полуфинал, где сыграет с Хубертом Хуркачем (Польша).



В другом полуфинале встретятся Новак Джокович (Сербия) и Денис Шаповалов (Канада).

Как отмечает РИА Новости, из четверых спортсменов только Джокович ранее выходил в полуфинал турниров Большого шлема.

