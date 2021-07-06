Россиянин Медведев не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл поляку Хуберту Хуркачу и не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона, сообщает «Чемпионат».

Медведев, который является второй ракеткой мира, проиграл занимающему 18-е место в рейтинге ATP Хуркачу со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.

Встреча российского и польского спортсменов началась 5 июля, однако при счёте 2:1 по сетам в пользу Медведева была прервана из-за дождя.

Ранее в 1/4 Уимблдона вышел российский теннисист Карен Хачанов, который победил американца Себастьяна Корду, сообщает RT. После проигрыша Медведева он стал единственным россиянином в мужском разряде турнира.

