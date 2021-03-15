«Они даже песни нашей боятся!». Кулясов пожелал удачи спортсменам в Токио
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов в эфире НСН предложил всем спеть дома «Катюшу» во время выступления россиян на Играх в Токио.
Спортивный арбитражный суд подтвердил запрет на использование песни «Катюша» на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов в эфире НСН предложил всем спеть дома «Катюшу» во время выступления россиян на Играх в Токио.
«Обидно. Так обидно, как будто пошутил про батуты, а через пару лет прилетела обраточка. Вот честное слово, спортсменов хочется поддержать. Пацаны и девчонки, вы держитесь, они даже песни нашей боятся, не то, что вас. Вы там дайте им жару, а «Катюшу» мы дома споем. Удачи!», – сказал он.
Ранее сборную России отстранили от крупных турниров из-за обвинений в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирная антидопинговая организация (WADA) изначально дисквалифицировала Россию на четыре года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок до двух лет. Российским атлетам запрещено использовать во время стартов национальную символику – флаг, герб и гимн страны.
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