Кулясов: «Катюшу» мы дома споем!

Константин Кулясов: «Обидно. Так обидно, как будто пошутил про батуты, а через пару лет прилетела обраточка. Вот честное слово, спортсменов хочется поддержать. Пацаны и девчонки, вы держитесь, они даже песни нашей боятся, не то, что вас. Вы там дайте им жару, а «Катюшу» мы дома споем. Удачи!», – сказал в эфире НСН Константин Кулясов.

