Кулясов: «Катюшу» мы дома споем!
Лидер группы «АнимациЯ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
CAS подтвердил запрет «Катюши»
Спортивный арбитражный суд подтвердил запрет на использование песни «Катюша» на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.
Константин Кулясов: «Обидно. Так обидно, как будто пошутил про батуты, а через пару лет прилетела обраточка. Вот честное слово, спортсменов хочется поддержать. Пацаны и девчонки, вы держитесь, они даже песни нашей боятся, не то, что вас. Вы там дайте им жару, а «Катюшу» мы дома споем. Удачи!», – сказал в эфире НСН Константин Кулясов.
Бутылку коньяка с подписью Jay-Z продали за $52 500
Бутылка премиального коньяка D’ussé с подписью рэпера Jay-Z была продана на аукционе за 52, 5 тысячи долларов.
Константин Кулясов: «Уверен, что подпись никак на качество напитка не повлияла. Предполагаю, что у Jay-Z есть очень состоятельные слушатели. Оно и не мудрено, все-таки 22 премии «Грэмми» у человека», – отметил он в беседе с НСН.
В США вручили премию Grammy
В США состоялось вручение музыкальной премии Grammy. Сингл с последними словами Джорджа Флойда победил в категории «Песня года»; 20-летний диджей из Казахстана получил «Грэмми» в категории «Лучший ремикс»; а в разговорном жанре премия досталась аудиокниге про российскую нефть. Также американской музыкальной премии удостоились Леди Гага, Билли Айлиш, Бейонсе и Канье Уэст.
Константин Кулясов: «Как обычно, формулировка новостей в наших СМИ притянута за уши к «нашим победам», и создается такое ощущение, что Леди Гага, Билли Айлиш, Бейонсе и Канье Уэст на этом мероприятии были просто сбоку. Ну что ж, нефть, так нефть!», – прокомментировал он в интервью НСН.
Российский поисковик начнут предустанавливать в браузеры на гаджетах
С 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в зарубежном браузере отечественный поисковик по умолчанию.
Константин Кулясов: «А на днях, мне помниться замедляли Твиттер. Конечно, большинству россиян на этот ресурс наплевать, но веселее всего список сайтов, которые перестали работать после этого. Вот сейчас как предустановят отечественный поисковик, и всё, как говорил профессор Преображенский, пропал дом, что будет с паровым отоплением…», – процитировал он в разговоре с НСН.
Цены в ресторанах вырастут
Рестораны и кафе предупредили о повышении цен из-за подорожавших продуктов.
Константин Кулясов: «Тут комментировать нечего, просто поздравляю всех со взятием очередной вершины мирового экономического превосходства», – подытожил в эфире НСН Константин Кулясов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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