Кулясов: «Катюшу» мы дома споем!

Лидер группы «АнимациЯ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

CAS подтвердил запрет «Катюши»

Спортивный арбитражный суд подтвердил запрет на использование песни «Катюша» на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.

Константин Кулясов: «Обидно. Так обидно, как будто пошутил про батуты, а через пару лет прилетела обраточка. Вот честное слово, спортсменов хочется поддержать. Пацаны и девчонки, вы держитесь, они даже песни нашей боятся, не то, что вас. Вы там дайте им жару, а «Катюшу» мы дома споем. Удачи!», – сказал в эфире НСН Константин Кулясов.

2

Бутылку коньяка с подписью Jay-Z продали за $52 500

Бутылка премиального коньяка D’ussé с подписью рэпера Jay-Z была продана на аукционе за 52, 5 тысячи долларов.

Константин Кулясов: «Уверен, что подпись никак на качество напитка не повлияла. Предполагаю, что у Jay-Z есть очень состоятельные слушатели. Оно и не мудрено, все-таки 22 премии «Грэмми» у человека», – отметил он в беседе с НСН.

3

В США вручили премию Grammy

В США состоялось вручение музыкальной премии Grammy. Сингл с последними словами Джорджа Флойда победил в категории «Песня года»; 20-летний диджей из Казахстана получил «Грэмми» в категории «Лучший ремикс»; а в разговорном жанре премия досталась аудиокниге про российскую нефть. Также американской музыкальной премии удостоились Леди Гага, Билли Айлиш, Бейонсе и Канье Уэст.

Константин Кулясов: «Как обычно, формулировка новостей в наших СМИ притянута за уши к «нашим победам», и создается такое ощущение, что Леди Гага, Билли Айлиш, Бейонсе и Канье Уэст на этом мероприятии были просто сбоку. Ну что ж, нефть, так нефть!», – прокомментировал он в интервью НСН.

4

Российский поисковик начнут предустанавливать в браузеры на гаджетах

С 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в зарубежном браузере отечественный поисковик по умолчанию.

Константин Кулясов: «А на днях, мне помниться замедляли Твиттер. Конечно, большинству россиян на этот ресурс наплевать, но веселее всего список сайтов, которые перестали работать после этого. Вот сейчас как предустановят отечественный поисковик, и всё, как говорил профессор Преображенский, пропал дом, что будет с паровым отоплением…», – процитировал он в разговоре с НСН.

5

Цены в ресторанах вырастут

Рестораны и кафе предупредили о повышении цен из-за подорожавших продуктов.

Константин Кулясов: «Тут комментировать нечего, просто поздравляю всех со взятием очередной вершины мирового экономического превосходства», – подытожил в эфире НСН Константин Кулясов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ОлимпиадаАвторские НовостиКонстантин Кулясов
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