Роднина поддержала запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает правильным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование песни «Катюша» российскими спортсменами на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине вместо государственного гимна. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада», — цитирует парламентария Газета.ru.
Накануне, 12 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России (ОКР) заменить гимн России песней "Катюша" на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.
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