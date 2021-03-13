Роднина поддержала запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

«Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада», — цитирует парламентария Газета.ru.

Накануне, 12 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России (ОКР) заменить гимн России песней "Катюша" на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.

