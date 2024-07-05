Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона-2024

Соперницей россиянки в третьем круге была 93-я ракетка мира испанка Паула Бадоса. Матч, который продлился почти три часа, завершился поражением Касаткиной со счётом 1:2 (7:6 (8:6), 4:6, 6:4).

В четвёртом круге противостоять Бадосе будет победительница встречи Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия).

Ранее Касаткина обыграла спортсменку из Канады Лейлу Фернандес и стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

