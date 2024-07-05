Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона-2024
Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона-2024.
Соперницей россиянки в третьем круге была 93-я ракетка мира испанка Паула Бадоса. Матч, который продлился почти три часа, завершился поражением Касаткиной со счётом 1:2 (7:6 (8:6), 4:6, 6:4).
В четвёртом круге противостоять Бадосе будет победительница встречи Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия).
Ранее Касаткина обыграла спортсменку из Канады Лейлу Фернандес и стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru