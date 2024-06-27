Теннисистов Медведева и Андрееву допустили до участия в Олимпиаде в Париже

В частности, в опубликованный организацией список вошли восемь представителей России. Это Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Россияне будут выступать на Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов (индивидуальные нейтральные спортсмены, AIN). В этом же статусе к Играм были допущены белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Ранее МОК допустил к Олимпиаде российских борцов Начына Монгуша, Арслана Багаева, Шамиля Мамедова, Алана Остаева, Абдуллу Курбанова, Магомеда Муртазалиева, Елизавету Петлякову, Наталью Малышеву, Алину Касабиеву и Веронику Чумикову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, допуск получили велогонщицы Тамара Дронова и Алена Иванченко, а также велогонщик Александр Власов, который в итоге отказался от приглашения.

