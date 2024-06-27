Теннисистов Медведева и Андрееву допустили до участия в Олимпиаде в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена российских теннисистов, которые смогут выступить на 33-х летних Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.
В частности, в опубликованный организацией список вошли восемь представителей России. Это Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
Россияне будут выступать на Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов (индивидуальные нейтральные спортсмены, AIN). В этом же статусе к Играм были допущены белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.
Ранее МОК допустил к Олимпиаде российских борцов Начына Монгуша, Арслана Багаева, Шамиля Мамедова, Алана Остаева, Абдуллу Курбанова, Магомеда Муртазалиева, Елизавету Петлякову, Наталью Малышеву, Алину Касабиеву и Веронику Чумикову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, допуск получили велогонщицы Тамара Дронова и Алена Иванченко, а также велогонщик Александр Власов, который в итоге отказался от приглашения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru