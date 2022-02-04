Путин посетил открытие Олимпиады в Пекине, несмотря на запрет CAS

Президент России Владимир Путин смог посетить церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай), несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда (CAS).

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Российский лидер, находящийся в Китае с визитом, получил возможность присутствовать на мероприятии благодаря личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня.

Ранее CAS запретил россиянам в течение двух лет выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом, а российских чиновников лишили возможности занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях.

Кроме того, высшему руководству России, в том числе президенту Владимиру Путину, запретили посещать крупные соревнования, в том числе Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретCASОлимпийские ИгрыСи ЦзиньпинВладимир Путин
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