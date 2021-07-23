Олимпийский огонь в Токио погас

По данным портала, журналисты и организаторы Олимпиады хотели сделать снимок на фоне олимпийского факела, однако он резко потух.

Ранее оргкомитет Олимпиады-2020 сообщал, что олимпийский огонь будет гореть на стадионе только во время официальных церемоний открытия и закрытия. Планировалось, что в период соревнований пламя перенесут в чашу на набережной в районе Ариакэ, где находятся многие олимпийские объекты и главный пресс-центр.

Напомним, Игры-2020 стартовали в Токио в пятницу. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Состязания пройдут с 23 июля по 8 августа, большинство из них состоятся без зрителей, отмечает телеканал «360».

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

