Олимпийский огонь в Токио погас
Олимпийский огонь погас на Олимпийском стадионе в Токио спустя час после завершения церемонии открытия Игр. Об этом сообщает Sport24.
Тут это... олимпийский огонь потух pic.twitter.com/5T7rsX1LXT— Лесик Константин (@kostyalesik) July 23, 2021
По данным портала, журналисты и организаторы Олимпиады хотели сделать снимок на фоне олимпийского факела, однако он резко потух.
Ранее оргкомитет Олимпиады-2020 сообщал, что олимпийский огонь будет гореть на стадионе только во время официальных церемоний открытия и закрытия. Планировалось, что в период соревнований пламя перенесут в чашу на набережной в районе Ариакэ, где находятся многие олимпийские объекты и главный пресс-центр.
Напомним, Игры-2020 стартовали в Токио в пятницу. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Состязания пройдут с 23 июля по 8 августа, большинство из них состоятся без зрителей, отмечает телеканал «360».
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 811 / сут.
Умерли
152 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+22 547 / сут.
- В США заявили, что санкции Китая не остановят Вашингтон
- В Совфеде раскритиковали отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине
- Минтруд России рекомендовал работодателям давать сотрудникам выходной для вакцинации
- Жительница Китая умерла от птичьего гриппа H5N6
- Карпин стал главным тренером сборной России по футболу
- Олимпийский огонь в Токио погас
- ООН призвала Китай сотрудничать по вопросу происхождения коронавируса
- ЕСПЧ отказал в применении обеспечительных мер по жалобе России к Украине
- В России запретили ввоз томатов из Белоруссии
- СМИ: Республиканская партия США нашла способ уничтожить «Северный поток-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru