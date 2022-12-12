Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Играм-2024

Олимпийский комитет Соединённых Штатов Америки поддерживает участие спортсменов из России в летней Олимпиаде 2024 года в Париже. С таким заявлением выступила руководитель USOPC Сюзанна Лайонс.

По её словам, недопуск россиян отбрасывает спорт назад. Она отметила, что возвращение атлетов из РФ, как бы к этому не относиться, на самом деле важно для олимпийского движения, передает The Wall Street Journal.

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При этом глава Олимпийского комитета США подчеркнула, что выступать россияне могут только под нейтральным, а не национальным флагом, пока РФ находится под санкциями. Она также указала, что США по-прежнему поддерживают народ Украины и её спортсменов.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не отстранять российских атлетов от Олимпиады. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила его позицию усталостью от давления по данному вопросу.

Летняя Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.



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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СанкцииСШАОлимпиада
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