Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Играм-2024

При этом глава Олимпийского комитета США подчеркнула, что выступать россияне могут только под нейтральным, а не национальным флагом, пока РФ находится под санкциями. Она также указала, что США по-прежнему поддерживают народ Украины и её спортсменов.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не отстранять российских атлетов от Олимпиады. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила его позицию усталостью от давления по данному вопросу.

Летняя Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.







