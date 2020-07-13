Олимпийская чемпионка рассказала как россиян привести в ФОКи
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетесова рассказала НСН, что сделать, чтобы большинство граждан страны начало вести активный образ жизни.
Количество систематически занимающихся спортом россиян к 2030-му году может вырасти до 70 процентов с нынешних 43-х процентов (это 58 млн человек). Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, передает tnv.ru. Он напомнил, что это один из показателей нацпроекта «Демография». Согласно ему к 2024 году доля регулярно занимающихся спортом граждан должна вырасти до 55 процентов. По словам вице-премьера, через 10 лет этот показатель должен составить 70 процентов. Это значит, что доля регулярно занимающихся спортом ежегодно должна прирастать на 8-9 процентов.
О том, что такая задача вполне достижима заявила в эфире НСН и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетесова.
«Не думаю, что Чернышенко имеет ввиду профессиональный спорт. Я думаю, что зарядка, физкультура - это и есть тот самый спорт и здоровый образ жизни. В Москве и пожилые люди очень-очень много занимаются спортом, активной ходьбой. Думаю, это вполне возможно, у нас люди к этому стремятся, многие этим живут», - уверена спортсменка.
Вместе с тем, чтобы добиться желаемых результатов по созданию здоровой нации, Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) должны стать для граждан более доступными.
«Граждане "потянут" посещение спортзалов, если наши ФОКи перестанут брать огроменнейшую плату за аренду. Если сделают для людей больше бесплатных занятий, все это возможно», - полагает Мария Нетесова.
Ранее учитель физкультуры школы № 1191 города Москвы Юрий Шендоновин в беседе с НСН предложил после карантина постепенно возвращаться к активному образу жизни. Он посоветовал начать с ходьбы и дыхательной гимнастики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- Правительство РФ предупредили о закрытии каждого четвёртого ТЦ
- Сафронову предъявлено обвинение в госизмене
- Россиянам пообещали вакцину против COVID-19 уже в августе
- Синоптики: Ливни затопят Москву во вторник
- ВЦИОМ: 63% россиян одобрили повышение НДФЛ для «богатых»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru