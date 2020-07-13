Олимпийская чемпионка рассказала как россиян привести в ФОКи

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетесова рассказала НСН, что сделать, чтобы большинство граждан страны начало вести активный образ жизни. 

Количество систематически занимающихся спортом россиян к 2030-му году может вырасти до 70 процентов с нынешних 43-х процентов (это 58 млн человек). Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, передает tnv.ru. Он напомнил, что это один из показателей нацпроекта «Демография». Согласно ему к 2024 году доля регулярно занимающихся спортом граждан должна вырасти до 55 процентов. По словам вице-премьера, через 10 лет этот показатель должен составить 70 процентов. Это значит, что доля регулярно занимающихся спортом ежегодно должна прирастать на 8-9 процентов.

О том, что такая задача вполне достижима заявила в эфире НСН и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетесова.

«Не думаю, что Чернышенко имеет ввиду профессиональный спорт. Я думаю, что зарядка, физкультура - это и есть тот самый спорт и здоровый образ жизни. В Москве и пожилые люди очень-очень много занимаются спортом, активной ходьбой. Думаю, это вполне возможно, у нас люди к этому стремятся, многие этим живут», - уверена спортсменка.

Вместе с тем, чтобы добиться желаемых результатов по созданию здоровой нации, Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) должны стать для граждан более доступными.

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«Граждане "потянут" посещение спортзалов, если наши ФОКи перестанут брать огроменнейшую плату за аренду. Если сделают для людей больше бесплатных занятий, все это возможно», - полагает Мария Нетесова.

Ранее учитель физкультуры школы № 1191 города Москвы Юрий Шендоновин в беседе с НСН предложил после карантина постепенно возвращаться к активному образу жизни. Он посоветовал начать с ходьбы и дыхательной гимнастики.

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ФОТО: pixabay.com
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