Олимпийская чемпионка рассказала как россиян привести в ФОКи

Количество систематически занимающихся спортом россиян к 2030-му году может вырасти до 70 процентов с нынешних 43-х процентов (это 58 млн человек). Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, передает tnv.ru. Он напомнил, что это один из показателей нацпроекта «Демография». Согласно ему к 2024 году доля регулярно занимающихся спортом граждан должна вырасти до 55 процентов. По словам вице-премьера, через 10 лет этот показатель должен составить 70 процентов. Это значит, что доля регулярно занимающихся спортом ежегодно должна прирастать на 8-9 процентов.

О том, что такая задача вполне достижима заявила в эфире НСН и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетесова.

«Не думаю, что Чернышенко имеет ввиду профессиональный спорт. Я думаю, что зарядка, физкультура - это и есть тот самый спорт и здоровый образ жизни. В Москве и пожилые люди очень-очень много занимаются спортом, активной ходьбой. Думаю, это вполне возможно, у нас люди к этому стремятся, многие этим живут», - уверена спортсменка.

Вместе с тем, чтобы добиться желаемых результатов по созданию здоровой нации, Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) должны стать для граждан более доступными.