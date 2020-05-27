Советы гуляющим. Эксперт о правильном возвращении к активному образу жизни
Учитель физкультуры школы Юрий Шендоновин в беседе с НСН предложил начать с ходьбы и дыхательной гимнастики.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить горожанам выходить на прогулки по графику в тестовом режиме с 1 июня. В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что это, пожалуй, самое главное для граждан. «Эти месяцы которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в парке», — отметил градоначальник.
Учитель физкультуры школы № 1191 города Москвы Юрий Шендоновин в интервью НСН предупредил о риске чрезмерных нагрузок, предложив постепенно возвращаться к активному образу жизни.
«Ничто движение не заменит. Это - самое главное для человека. Нужно восстановить утраченные навыки. В идеале хорошо бы гулять по лесопарковым зонам, соблюдая, разумеется, социальную дистанцию. Лучше, конечно, не злоупотреблять, по часу гулять, начиная с ходьбы, переходя на медленный бег. Большую нагрузку сразу не рекомендую, потому что слишком долго люди сидели дома», – рекомендовал специалист.
По данным СМИ, с 1 июня москвичам могут разрешить не только прогулки по графику трижды в неделю, но и занятия спортом с 5 до 8 утра (строго в маске и перчатках).
«Важен эмоциональный фон, на природе предлагаю поделать легкие физические упражнения, дыхательную гимнастику. Нужно слушать себе, следить за самочувствием», - дал совет Юрий Шендоновин.
По данным оперштаба на 27 мая, количество выявленных в Москве случаев заболевания коронавирусом за последние сутки оказалось минимальным с 23 апреля — 2140 человек. Общее количество выявленных случаев инфицирования с начала пандемии в столице составляет 171 443.
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