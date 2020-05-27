Советы гуляющим. Эксперт о правильном возвращении к активному образу жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить горожанам выходить на прогулки по графику в тестовом режиме с 1 июня. В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что это, пожалуй, самое главное для граждан. «Эти месяцы которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в парке», — отметил градоначальник.

Учитель физкультуры школы № 1191 города Москвы Юрий Шендоновин в интервью НСН предупредил о риске чрезмерных нагрузок, предложив постепенно возвращаться к активному образу жизни.

«Ничто движение не заменит. Это - самое главное для человека. Нужно восстановить утраченные навыки. В идеале хорошо бы гулять по лесопарковым зонам, соблюдая, разумеется, социальную дистанцию. Лучше, конечно, не злоупотреблять, по часу гулять, начиная с ходьбы, переходя на медленный бег. Большую нагрузку сразу не рекомендую, потому что слишком долго люди сидели дома», – рекомендовал специалист.