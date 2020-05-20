Фитнес-тренер назвала причины ухудшения здоровья россиян

«Отсутствие движения сильно влияет на наше здоровье. Люди стали меньше заниматься фитнесом, это факт. В Москве только 6% жителей посещают фитнес-клубы. Мы постоянно сидим – в машине, за компьютером. От недостатка движения страдают спина, сердечно-сосудистая система. Но тут еще и правильное питание. Везде сахар, трансжиры. Поэтому уже в 35-40 лет люди получают грыжи позвоночника и сосудистые заболевания. Мы видим, как помолодели наши болезни. Это так и есть», - сказала эксперт.

По ее словам, для поддержания формы необязательно прикладывать чрезмерные усилия.

«Ученые выяснили, что даже 15-минутные занятия в день помогают сохранить качество жизни. Но комплекс упражнений должен быть составлен корректно, специалистом, который получил специальное образование. Не надо заниматься самодеятельностью, придумывать свои комплексы упражнений. Если человек занимался в фитнес-клубе, то можно следить за его новостями, клуб наверняка предложит онлайн-тренировки. Или можно следить за Instagram профессиональных тренеров, которые предлагают комплексы упражнений. То же самое в Youtube», - отметила Кожевникова.

Также россияне в ходе исследования признались, что их больше всего беспокоит низкое качество медицинских услуг, а также ненадлежащее состояние медучреждений (20% и 17% респондентов).

