Олимпийская чемпионка Ласицкене допустила завершение карьеры

Победительница Олимпиады в прыжках в высоту Мария Ласицкене решила временно не участвовать в соревнованиях и не исключает, что вообще завершит спортивную карьеру. Она объяснила это психологической усталостью и нехваткой мотивации для выступления только на внутрироссийских стартах.

В комментарии РИА Новости 32-летняя спортсменка посетовала, что российские легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешено-отстраненном положении. По словам Ласицкене, сейчас она занимается восстановлением здоровья по своему плану, но пока не готова сказать, когда выйдет в сектор и сделает ли это в принципе.