Олимпийская чемпионка Ласицкене допустила завершение карьеры
Победительница Олимпиады в прыжках в высоту Мария Ласицкене решила временно не участвовать в соревнованиях и не исключает, что вообще завершит спортивную карьеру. Она объяснила это психологической усталостью и нехваткой мотивации для выступления только на внутрироссийских стартах.
В комментарии РИА Новости 32-летняя спортсменка посетовала, что российские легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешено-отстраненном положении. По словам Ласицкене, сейчас она занимается восстановлением здоровья по своему плану, но пока не готова сказать, когда выйдет в сектор и сделает ли это в принципе.
Мария Ласицкене обладательница золотой медали Олимпиады 2021 года в Токио. Она также трижды выигрывала мировое первенство. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 28 мая в Сочи начинается командный чемпионат России по легкой атлетике - первый турнир летнего сезона. Последним стартом Ласицкене стал турнир «Новая высота» у нее на родине в Кабардино-Балкарии 31 августа 2024 года.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от международных стартов из-за событий на Украине. До этого с ноября 2015 года они могли принимать участие в соревнованиях исключительно в нейтральном статусе из-за скандала с допингом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru