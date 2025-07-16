Пашинян: Армения обратилась в ШОС с просьбой о присоединении

Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к объединению. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Да, мы обратились для вступления в ШОС»,- подтвердил политик.

По словам Пашиняна, эти шаги соответствуют политике «балансирования и сбалансированности» Еревана.

Между тем министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна готова вместе с Россией вывести ШОС на новый уровень, пишет RT.

