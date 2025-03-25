World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии

В 2015 году Всероссийскую федерацию легкой атлетики временно лишили членства из-за допинг-скандала, а в марте 2023 года World Athletics восстановила её статус, но продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине.

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу заявил AFP, что после неудачи на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) сосредоточится на «большой работе» в легкой атлетике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

