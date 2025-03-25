World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оставил в силе отстранение российских и белорусских легкоатлетов, сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято на совете в Нанкине 24-25 марта.

По словам главы World Athletics Себастьяна Коу, санкции не будут изменены, только если ситуация не ухудшится или не будет достигнуто мирное соглашение. Также в организации уточнили, что считают санкции «адекватными».

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В 2015 году Всероссийскую федерацию легкой атлетики временно лишили членства из-за допинг-скандала, а в марте 2023 года World Athletics восстановила её статус, но продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине.

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу заявил AFP, что после неудачи на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) сосредоточится на «большой работе» в легкой атлетике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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