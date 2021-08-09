Олимпийская чемпионка Ашрам прокомментировала отношения с Авериной
Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото на Олимпийских играх, прокомментировала свои отношения с российской гимнасткой Диной Авериной.
Ашрам заявила в интервью израильским СМИ, что не держит зла на Аверина, передает РИА Новости. Между тем, она отметила, что после соревнований с российской спортсменкой не разговаривала.
На прошедшей Олимпиаде Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье художественной гимнастики. Спортсменка уронила предмет, выполняя упражнение с лентой, однако по итогам четырех видов получила 107,800 балла. Серебряную медаль получила Аверина. Спортсменка уступила сопернице 0,15 балла.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- В МИД РФ прокомментировали акцию у посольства РФ в Токио
- В больнице в Северной Осетии 9 человек погибли из-за нехватки кислорода
- Минобрнауки не поддержало принудительную вакцинацию студентов
- Российские полисы ОМС начали оформлять в ДНР
- Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за издёвку над Россией
- В Китае стартовали совместные с Россией манёвры. Видео
- МВД подтвердило задержание проникшего в детсад мужчины
- Байден расширил санкции против Белоруссии
- Белоруссия просит РФ о новом кредите вместо транша МВФ
- США ввели санкции против трех организаций из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru