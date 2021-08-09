Олимпийская чемпионка Ашрам прокомментировала отношения с Авериной

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото на Олимпийских играх, прокомментировала свои отношения с российской гимнасткой Диной Авериной.

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Ашрам заявила в интервью израильским СМИ, что не держит зла на Аверина, передает РИА Новости. Между тем, она отметила, что после соревнований с российской спортсменкой не разговаривала.

На прошедшей Олимпиаде Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье художественной гимнастики. Спортсменка уронила предмет, выполняя упражнение с лентой, однако по итогам четырех видов получила 107,800 балла. Серебряную медаль получила Аверина. Спортсменка уступила сопернице 0,15 балла.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ОлимпиадаХудожественная Гимнастика
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