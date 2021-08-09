Олимпийская чемпионка Ашрам прокомментировала отношения с Авериной

Ашрам заявила в интервью израильским СМИ, что не держит зла на Аверина, передает РИА Новости. Между тем, она отметила, что после соревнований с российской спортсменкой не разговаривала.



На прошедшей Олимпиаде Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье художественной гимнастики. Спортсменка уронила предмет, выполняя упражнение с лентой, однако по итогам четырех видов получила 107,800 балла. Серебряную медаль получила Аверина. Спортсменка уступила сопернице 0,15 балла.

